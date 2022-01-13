 
مباشر

كاميرا RT ترصد قافلة شاحنات للتحالف متجهة إلى القواعد الأمريكية شرق الفرات

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5uf

رصدت كاميرا RT دخول القافلة الثالثة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لمناطق شمال شرق سوريا خلال العام 2022 بـ 25 شاحنة محملة بمواد لوجستية وأسمنتية.

وأفاد مراسلنا في سوريا، بأن القافلة المكونة من 25 شاحنة دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق وتتجه للقواعد الأمريكية بريفي الحسكة ودير الزور.

المصدر: RT

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا