كاميرا RT ترصد قافلة شاحنات للتحالف متجهة إلى القواعد الأمريكية شرق الفرات
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رصدت كاميرا RT دخول القافلة الثالثة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لمناطق شمال شرق سوريا خلال العام 2022 بـ 25 شاحنة محملة بمواد لوجستية وأسمنتية.
وأفاد مراسلنا في سوريا، بأن القافلة المكونة من 25 شاحنة دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق وتتجه للقواعد الأمريكية بريفي الحسكة ودير الزور.
المصدر: RT
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