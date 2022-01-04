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قادمة من كردستان العراق.. RT ترصد قافلة شاحنات للتحالف متجهة إلى القواعد الأمريكية شرق الفرات

أخبار العالم العربي

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رصدت عدسة RT، عبور قافلة شاحنات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مدينة القامشلي السورية متجهة إلى القواعد الأمريكية بريفي الحسكة ودير الزور.

وأشار مراسلنا في سوريا، إلى أن القافلة المكونة من ثلاثين شاحنة دخلت سوريا عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وأضاف، أن القافلة عبارة عن صهاريج وقود وبعض العربات العسكرية ومواد لوجستية.

يذكر أن قافلة مماثلة عبرت الحدود العراقية السورية نهاية ديسمبر الماضي، وكانت مكونة من 30 شاحنة أيضا.

المصدر: RT

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