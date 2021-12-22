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سوريا.. عدسة RT ترصد قافلة للتحالف تعبر القامشلي (فيديو)

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رصدت عدسة RT نحو 30 شاحنة معظمها صهاريج وقود تابعة للتحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة)، عبرت مدينة القامشلي في الحسكة، شمال شرق سوريا.

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وتتجه القافلة إلى القواعد الأمريكية شرق الفرات.

ولم يعرف ما إذا كانت تلك القافلة دخلت عبر معبر "سيمالكا" الذي يربط شمال سوريا مع إقليم كردستان العراق، أم عبر "معبر الوليد" الحدودي مع العراق.

يذكر أن كلا المعبرين خارجان عن سيطرة الحكومة السورية.

 

المصدر: RT

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