مصر تسقط جنسيتها عن 9 مواطنين وتنشر أسماءهم

أسقط رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الجنسية عن 9 مواطنين، بسبب عدم حصولهم على إذن مسبق للتجنس بجنسية أخرى.

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ونشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، 9 قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء المصري، بإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين.

يذكر أن القانون المصري ينص على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، وإلا يظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

RT الجريدة الرسمية المصرية

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ويجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

المصدر: "القاهرة 24"