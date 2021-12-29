رئيس الوزراء المصري يصدق على حبس برلماني سابق وصحفيين

أعلن المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، تصديق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على الحكم بالسجن على عدة شخصيات.

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وصدق رئيس الوزراء على الحكم الصادر يوم 17 نوفمبر الماضي من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالحبس 5 سنوات للبرلماني السابق، زياد العليمي، والحبس 4 سنوات للصحفيين، حسام مؤنس وهشام فؤاد، في اتهامهم بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر خالد علي أنه قد تم التصديق على الحكم بعد أسبوع من صدوره، وتحديدا فى 24 نوفمبر، وبذلك يبدأ تنفيذ العقوبة من تاريخ صدور الحكم، ويكون الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.

وعلى الرغم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ، إلا أن أثر القرار لم يسر على هذه القضية، نظرًا لإحالتها إلى المحكمة في ظل تطبيق حالة الطوارئ، وبالتالي فلا يجوز الطعن على الحكم بأي وجه من الوجوه، ولكن لا يكون هذا الحكم نهائيا وباتا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، أو من ينوبه.

المصدر: الشروق