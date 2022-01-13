الكويت.. تطور جديد في قضية تعذيب ضابط من قبل زملائه بواسطة "غرفة تبريد"

أوقف 4 ضباط برتبة مختلفة، في إطار تحقيق في قضية تعذيب ضابط بوزارة الداخلية بوضعه في "غرفة تبريد" من قبل أفراد في جهاز "أمن الدولة" في الكويت.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، أصدر قرارات قضت "بوقف 4 ضباط برتب مختلفة، وذلك استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات".

وكانت صحيفة القبس الكويتية قد نقلت عن مصادر يوم 4 يناير 2022، أن "النيابة العامة حققت مع عناصر من جهاز (أمن الدولة)، وجهت إليهم تهم خطف ضابط قيادي في وزارة الداخلية وتعذيبه".

وأبلغت المصادر الصحيفة أن المتهمين برروا تعذيبهم الضابط بأنه في إطار "إجراءات عسكرية متبعة"، كما ادعوا أن ما قاموا به جرى بعلم قياديين في "الجهاز".

وكشفت هذه المصادر أن المتهمين وضعوا الضابط أياما عدة في "غرفة تبريد"، شديدة البرودة، وحين "انهار الضابط جسديا، هرع المتهمون لنقله إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أغمي عليه بالفعل من فرط البرودة".

وفي معرض تعليلهم لاحتجاز الضابط في غرفة التبريد على النحو المذكور، قال المتهمون إن هذا الضابط "كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح عنها".

ونقلت "القبس" عن النائب الدكتور عبد العزيز الصقعبي أن سؤالا برلمانيا قدم إلى وزير الداخلية عما جرى تداوله بشأن "قيام جهاز أمن الدولة باختطاف أحد الضباط وتعذيبه، لإجباره على تقديم اعترافات محددة لأجهزة الأمن".

وصرح الصقعبي للصحيفة بأن "هذه الواقعة الصادمة ـــ إن صحت ـــ فستستوجب إجراءات رادعةً، وليس مقبولاً أن تمر مرور الكرام؛ لذا ننتظر إجابة وزير الداخلية".

وقال النائب الكويتي في هذا السياق: "نما إلى علمي عدم السماح من قبل أجهزة الأمن لممثلي النيابة العامة بالدخول لمقابلة الضابط، ونريد أن نعرف كل هذه الأمور".

المصدر: وزارة الدخلية الكويتية + القبس