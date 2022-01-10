الكويت.. فض أي تجمع وتحويل منظمه إلى النيابة العامة تنفيذا لإجراءات مكافحة كورونا

كشف عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في الكويت، العقيد عبدالله المطيري، عن فض أي تجمع في البلاد وتحويل منظمه إلى النيابة العامة.

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وأشار المطيري وفق مانقلته صحيفة "القبس" إلى أن عقوبة إقامة أي مناسبة أو تجمعات تصل إلى السجن 3 سنوات أو الغرامة 10 آلاف دينار.

ودعا عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، دعا المواطنين والجيران إلى الإبلاغ عن التجمعات، موضحا "سنتابع جميع دعوات الأفراح والمناسبات الاجتماعية".

وفي وقت سابق نشر مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها: "تدارس المجلس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر الآتي: وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها مؤقتا والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتبارا من الأحد 9 يناير الجاري، وحتى 28 فبراير المقبل".

تدارس المجلس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر الآتي:



-وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً والتي تقام في الأماكن المغلقة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/1/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 28/2/2022 ، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) January 3, 2022

وتشهد الكويت ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين تسجيل 3683 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: "القبس" + "تويتر"