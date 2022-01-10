 
مباشر
عاجل
إيطاليا.. الإصابات بكورونا فوق 100 ألف والوفيات تسجل رقما قياسيا منذ أبريل العام الماضي

الكويت.. فض أي تجمع وتحويل منظمه إلى النيابة العامة تنفيذا لإجراءات مكافحة كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت.. فض أي تجمع وتحويل منظمه إلى النيابة العامة تنفيذا لإجراءات مكافحة كورونا
Globallookpress
مدينة حولي، الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s51v

كشف عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في الكويت، العقيد عبدالله المطيري، عن فض أي تجمع في البلاد وتحويل منظمه إلى النيابة العامة.

إقرأ المزيد
ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكورونا في الكويت
ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكورونا في الكويت

وأشار المطيري وفق مانقلته صحيفة "القبس" إلى أن عقوبة إقامة أي مناسبة أو تجمعات تصل إلى السجن 3 سنوات أو الغرامة 10 آلاف دينار.

ودعا عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، دعا المواطنين والجيران إلى الإبلاغ عن التجمعات، موضحا "سنتابع جميع دعوات الأفراح والمناسبات الاجتماعية".

وفي وقت سابق نشر مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها: "تدارس المجلس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر الآتي: وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها مؤقتا والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتبارا من الأحد 9 يناير الجاري، وحتى 28 فبراير المقبل".

وتشهد الكويت ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين تسجيل 3683 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: "القبس" + "تويتر"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا