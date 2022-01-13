الكويت.. توقيف 4 ضباط في جهاز أمن الدولة في إطار قضية ارتكاب "تجاوزات" أثناء التحقيقات

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن وزير الداخلية أحمد المنصور أمر بتوقيف 4 ضباط في أمن الدولة، على خلفية التحقيقات حول "تجاوزات" بعض عناصر الجهاز أثناء التحقيقات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه "تجري متابعة مجريات التحقيق في النيابة، في إطار جهود مسؤولي الوزارة في مكافحة أي سلوك مخالف والكشف عن حقائق الاتهامات المثارة في الفترة الأخيرة".

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وأضافت أن المنصور شكل لجنة لإعادة النظر في إجراءات الجهاز، ستكون من مهامها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية.

وحسب القرار، ستختص اللجنة بالتأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حاليا مع القوانين المعمول بها والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الكويت، مع إعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في جهاز أمن الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة الأفراد.









المصدر: "القبس"