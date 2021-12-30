صحيفة كويتية: مسؤول في الداخلية يقدم شكوى ضد أمن الدولة لتعرضه للخطف والتعذيب الجسدي

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن "أحد الضباط القياديين في وزارة الداخلية تقدم بشكوى إلى النيابة العامة عن تعرضه للخطف وتعذيبه جسديا من قبل جهاز أمن الدولة".

وكشفت مصادر لـ"القبس" أن "الضابط ذكر في شكواه واقعة خطيرة تتمثل في حبسه يوما ونصف اليوم في غرفة التبريد" مبينا أن "الغرفة لم تكن تحتوي على كراس ما دفعه إلى النوم على الأرض طوال فترة احتجازه في درجة برودة عالية".

ودون الضابط في شكواه أيضا "إضافة إلى كل ما تعرض له من تعذيب توجيه السباب والقذف إليه خلال التحقيق معه".

وأكدت المصادر لـ "القبس" أن "النيابة طلبت تفريغ الكاميرات الموجودة في أمن الدولة، للاستدلال في تحقيقاتها على التهم المذكورة في شكوى الضابط".

وعلى صعيد متصل، غرد النائب عبد الكريم الكندري مخاطبا وزير الداخلية قائلا: "الأخ وزير الداخلية الجديد هناك مواطن تعرض للتعذيب في أمن الدولة، وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان برصد جرائم تعذيب في المخافر، أنتظر منك تحركا في هذه القضايا وأن تتحمل مسؤلياتك التي أقسمت عليها قبل قليل".

الأخ وزير الداخلية الجديد



هناك مواطن تعرض للتعذيب في أمن الدولة،

وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان برصد جرائم تعذيب في المخافر.



أنتظر منك تحرك في هذه القضايا وأن تتحمل مسؤلياتك التي أقسمت عليها قبل قليل "وأذود عن حريات الشعب". — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) December 29, 2021

وكان رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي، كشف عبر "القبس" في عدد قبل أمس الثلاثاء، عن تلقي شكاوى بوجود حالات تعذيب في بعض المخافر، مؤكدا أن "هذه التصرفات إن صحت تسيئ لسمعة الكويت وتتطلب وقفة حاسمة من وزير الداخلية".

المصدر: "القبس"