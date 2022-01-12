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رئيس مجلس الأمة الكويتي: إجراء مسحات كورونا شرط لحضور الجلسات المقبلة

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رئيس مجلس الأمة الكويتي: إجراء مسحات كورونا شرط لحضور الجلسات المقبلة
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم ـ (صفحة المجلس في "تويتر")
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق علي الغانم أن حضور جلسات المجلس القادمة لن تكون ممكنة قبل إجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا.

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وأوضح الغانم أن الإجراء يأتي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، وأنه سيشمل أعضاء مجلس الأمة وموظفي الأمانة العامة للمجلس.

وأوضح الغانم في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الخاصة اليوم، أنه تلقى من وزارة الصحة طلبا شفهيا بتعليق جلسات المجلس والعديد من التحذيرات بتأخير الجلسات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الغانم أنه "تعهد لوزارة الصحة بتطبيق كل الاشتراطات والاحترازات الصحية بإجراء مسحات لنواب مجلس الأمة، وموظفي الأمانة العامة للمجلس من أجل عقد الجلسات".

 وأشار الغانم إلى أنه أبلغ الوزارة أن "تعليق جلسات المجلس وخصوصا بعد تشكيل الحكومة الجديدة أمر غير ملائم يضر بمصالح الوطن والمواطنين".

وأضاف الغانم: "سنحاول قدر الإمكان أن نعقد الجلسات عبر تطبيق كافة الاشتراطات والاحترازات الصحية".

 

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

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