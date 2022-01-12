السيسي يكشف سبب المظاهرات بعد عام 2011 في مصر

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سبب خروج المواطنين في مصر بعد عام 2011 للتظاهر ضد القيادة السابقة للبلاد.

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وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه "بعد 2011 ، وحتى بعد الإجراءات وانتخابات، أتت حكومة أو قيادة، الشعب مقدرش يستحمل أدائها في سنة، وخرج عليها".

وأوضح الرئيس المصري أن هناك تواصلا مستمرا الآن بين الحكومة المصرية والشعب، ولن يكون هناك إخفاء أي شيئ من الحقائق.

وتابع: "مش بنخبي حاجة وبنقول للناس كل حاجة، ولما جينا نعمل الإصلاح الاقتصادي اتقال ده إجراء يتم التحسب منه كثيرا، وكنا خايفين من رد فعل الرأي العام والشعب على الإجراءات الصعبة في نوفمبر 2016".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بجلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أنه يسجل احترام وتقدير ويوجه تحية للشعب المصري، لأنه تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، قائلا: "مش هقول سر ولا حاجة.. لما كنا نناقش الموضوع ده كانت الأجهزة والوزارات متحسبة جدًا منه، ولكن كنت مراهن على الشعب المصري والمرأة المصرية، وقلت البرنامج ده هيمرر والناس هتقبله وهتتحمله، ولو ماكناش عملنا ده كنا هنبقى في كارثة كبيرة جدا مع جائحة كورونا".

وأكمل الرئيس في حديثه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي: "الإصلاح الاقتصادي كان الطريق الذي تحملنا من خلاله صدمة اقتصادية وصحية في مصر مع الجائحة"، مشيرا إلى أن مفهوم الفقر الذي تتركز نسبة 60% منه في البلاد الإفريقية، يتطلب من الجميع النظر إليه باهتمام، معلقا: "يستحق مننا كلنا، إننا لا ننام ولا نغفل إلا لما نتجاوزه بالعمل والعمل والعمل".

المصدر: اليوم السابع