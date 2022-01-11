"حزب الله" يوافق على المشاركة في حوار بعبدا

أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، موافقته على المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون، في قصر بعبدا.

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وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، إن "موقفنا كان مؤيدا لدعوة الحوار وموافقا على مشاركتنا في هذا الحوار الوطني المقترح، وأكدنا أن البلد في زمن الشدة والضيق هو أحوج إلى عدم الانقطاع من الحوار".

وأضاف:"نحن أسياد هذا البلد، ونحن كلبنانيين من سنبنيه".

المصدر: "الجديد"