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الكويت تعلن فرض إجراءات جديدة لاحتواء كورونا بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية

أخبار العالم العربي

الكويت تعلن فرض إجراءات جديدة لاحتواء كورونا بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية
Globallookpress Nie Yunpeng
تدابير احترازية ضد كورونا في الكويت
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أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، بينما سجلت البلاد اليوم 3683 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق.

وقال "مركز التواصل الحكومي" في تغريدة إن مجلس الوزراء حدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 في المائة اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر، فيما تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود.

كما دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص إلى تخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال والتأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة التحصين بشكل كامل ضد الفيروس والتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية.

واعتبارا من الأربعاء المقبل، سيقتصر وفق القرارات الجديدة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد.

وأوضح مركز التواصل الحكومي أن مجلس الوزراء قرر إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب 50 في المائة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.

المصدر: RT

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