قناة "المسيرة": برنامج الأغذية أرسل شحنة دقيق فاسد
AFP صورة تعبيرية
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ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أن برنامج الأغذية العالمي أرسل باخرة تحمل 250 ألف كيس من الدقيق الفاسد.
وقالت القناة في موقعها على "الإنترنت" إن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية كشف عن إرسال تلك الشحنة.
وقال المجلس في تصريح للموقع إنه أبلغ برنامج الأغذية العالمي بعدم مطابقة شحنة الدقيق الفاسد للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضاف أنه أبلغ البرنامج "رفضه المطلق لشحنة الدقيق الفاسد"، وطالب بإعادة تصدير الكمية على الباخرة نفسها.
المصدر: "المسيرة نت"
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