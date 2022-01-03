"الحوثيون" يؤكدون احتجازهم سفينة إماراتية قبالة ميناء الحديدة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، أن سفينة الشحن العسكرية الإماراتية كانت تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص.

وقال، في تعليق على خبر اختطاف سفينة الشحن الإماراتية "روابي" قبالة ميناء الحديدة، إن "سفينة الشحن العسكرية الإماراتية كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

إقرأ المزيد

وأضاف: "سنكشف التفاصيل الكاملة لضبط سفينة الشحن في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن أن "مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة ميناء الحديدة"، لافتا إلى أن "السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات".

ورأى أن "عملية القرصنة الحوثية على سفينة الشحن "روابي" المختطفة قبالة الحديدة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر مليشيا الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندب"، مضيفا أن سفينة الشحن تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.

المصدر: "المسيرة نيوز"+ RT