التحالف العربي: تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط تعرضت للمضايقة المسلحة قبالة الحديدة باليمن

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية يوم الأربعاء عن تلقيه نداء استغاثة من ناقلة نفط تعرضت للمضايقة المسلحة قبالة ميناء الحديدة باليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن التحالف أفاد بأن هناك مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة.

#عاجل#التحالف: مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 5, 2022

وفي وقت سابق، أكد التحالف العربي أن تنفيذ عملية قرصنة سفينة النقل البحري"روابي" والتي تحمل علم دولة الإمارات انطلقت من ميناء الحديدة في اليمن.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي قد أكد أن قرصنة واختطاف سفينة الشحن التجاري "روابي" عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل الحوثيين.

وشدد العميد المالكي بأنه يجب على الحوثيين إخلاء سبيل السفينة "روابي" من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي.

وأكد أنه في حال عدم الانصياع فإن موانئ إنطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها التحالف أهدافا عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.

المصدر: واس