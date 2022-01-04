تركيا تؤكد حرصها على تجاوز التوترات المرحلية والتطبيع مع مصر والإمارات

أكدت تركيا أن إقدامها على التطبيع مع مصر والإمارات ينبع من حرصها على تجاوز الأزمات والتوترات المرحلية، مشيرة إلى أنها ستستجيب لكل "يد ممدودة لها".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في حديث لمجلة "كريتر" التركية إن "عام 2022 سيكون عام انفتاحات إقليمية جديدة وسيشهد تسارعا في خطوات التطبيع".

إقرأ المزيد

وأضاف: "لا نترك أي يد ممدودة لنا معلقة في الهواء، ونخطو خطوتين نحو كل من يخطو خطوة ودية تجاهنا".

وتابع: "نحرص على تجاوز الأزمات والتوترات المرحلية، والإقدام على خطوات تطبيع جديدة".

وأردف قوله: "الخطوات التي أقدمنا عليها مؤخرا مع مصر والإمارات العربية المتحدة تأتي في هذا الإطار، ويمكن أن يتبع ذلك خطوات أخرى".

وأكد أن هذه الخطوات تسهم في تحقيق المصالح القومية لتركيا ورؤيتها الإقليمية والسلم العالمي.

المصدر: "الأناضول"