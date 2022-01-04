زعيم المعارضة التركية: سنتصالح مع مصر وسوريا

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، إن أولى الخطوات التي سيتخذها حزبه خارجيا في حال الوصول إلى السلطة، هو إصلاح العلاقات مع مصر وسوريا.

وقال كيليتشدار أوغلو إنه في حال وصول المعارضة للحكم، ستتصالح تركيا مع مصر وسوريا، وستعود الجمهورية التركية إلى وضعها الذي تأسست عليه، مشيرا إلى أنه في غضون عامين على أبعد تقدير، ستتم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال: "سنرسل جميع إخواننا السوريين إلى بلداتهم بالطبل والزمر"، مضيفا: "أنا لست عنصريا أبدا. ولكن ليعيش السوريون بسلام في بلدهم".

وأكد كيليتشدار أوغلو أن "تركيا ستخوض انتخابات، وإذا لم تكن اليوم فستكون غدا أو بعد غد"، مشيرا إلى أن "الشباب الأتراك سيغيرون الحكومة الاستبدادية من خلال الوسائل الديمقراطية".

وشدد على أن "الشباب الذين سيصوتون في الانتخابات القادمة، سيتركون إرثا مهما للغاية في تاريخ السياسة العالمية".

المصدر: صحيفة "زمان"