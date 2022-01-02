رئيسة الحكومة التونسية تستقبل المنتخب الأول لكرة القدم (صور)

استقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان مساء يوم الأحد المنتخب الأول لكرة القدم في قصر الحكومة في القصبة.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن لقاء بودن مع المنتخب التونسي حضره وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.

وقدمت رئيسة الحكومة التهاني للاعبين والإطار الفني بقيادة المدرب منذر الكبير، بمناسبة حلول السنة الجديدة متمنية لهم النجاح وتحقيق أفضل النتائج خلالها.

وأثنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ما بذله اللاعبون والإطار الفني من مجهودات في كأس العرب بقطر ووصولهم إلى المباراة النهائية.

وتحادثت نجلاء بودن مع الإطار الفني واللاعبين واطلعت على برنامج تحضيرات المنتخب الذي يستعد لخوض منافسات كأس افريقيا التي تحتضنها الكامرون من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، داعية الجميع إلى تحقيق أفضل النتائج في هذه المسابقة الإفريقية الهامة.

المصدر: "موزاييك أف أم"