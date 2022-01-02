الحوثيون يعلنون عن "حصاد 2021"

كشفت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن تفاصيل العمليات التي أجرتها في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية، خلال عام 2021.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إلى "تنفيذ 194 عملية هجومية، و382 عملية إغارة" في عام 2021، موضحا أن "بلغ إجمالي عمليات وحدة القناصة في 2021، 13191 عملية، استهدفت جنود العدو، وكان أغلب الاستهداف للمرتزقة اليمنيين، ثم السودانيين، ثم السعوديين".

وأعلن يحيى سريع أنه في 2021، بلغ إجمالي عمليات الدفاع الجوي التابعة للحوثيين 1025 عملية تصدي وإجبار على المغادرة، و24 عملية إسقاط".

وأوضح أن قوات الحوثيين "تصدت قواتنا خلال 2021 لـ223 محاولة هجومية وأفشلت بعون الله 166 محاولة تسلل"، مشيرا إلى أنه "خلال 2021، شن طيران العدوان 7100 غارة سقط على إثرها شهداء وجرحى من المدنيين إضافة إلى أضرار في البنية التحتية، وأن الجزء الأكبر من غارات العدوان استهدف مناطق متفرقة من محافظة مأرب".

وأضاف:"خلال العام 2021 نفذت قواتنا عددا من العمليات النوعية منها عملية "النصر المبين" بمراحلها الثلاث، و"ربيع النصر" بمرحلتيها"، لافتا إلى أن "عمليات القوات البرية أدت إلى تحرير مناطق واسعة تقدر بـ12 ألف كيلومتر مربع في محافظات مأرب والجوف والبيضاء والحديدة وشبوة".

وأكمل: "نفذت وحدة الهندسة 5010 عمليات استهدفت عناصر وآليات وثكنات قوى العدوان"، مشيرا إلى أن "إجمالي عمليات وحدة المدفعية بلغ 21925 عملية استهدفت تحصينات وتجمعات العدو وآلياته".

وأكد سريع أنه خلال 2021، "تم إسقاط 22 طائرة للسعودية (6 نوع "سي إتش4" و12 نوع "سكان إيغل" وطائرة "نوع إم كيو9"، وطائرتين "آركيو20"، وطائرة "كاريال")"، مؤكدا أنه "تم إسقاط طائرتين نوع "وينغ لونغ 2" تابعة للإمارات، و64 طائرة تجسسية صغيرة خلال 2021"



واستطرد: "نفذت القوة الصاروخية 440 عملية، منها 340 استهدفت قوات العدو في الداخل، و100 عملية استهدفت تجمعات ومنشآت العدو خارج اليمن"، في 2021، موضحا أن "سلاح الجو المسير نفذ 4497 عملية استطلاعية وهجومية ضد أهداف العدو داخل وخارج اليمن بنفس العام".

وأكمل سريع: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات مشتركة في العمق السعودي"، معلنا عن "مقتل وإصابة 394 جنديا وضابطا سعوديا و745 سودانيا خلال 2021".

وأشار إلى أنه "تم تدمير وإعطاب 1749 آلية ومدرعة وناقلة جند و253 من العيارات وإحراق 39 مخزنا خلال 2021".

ولفت المتحدث باسم الحوثيين إلى أن "السعودية تدفع بالجنود السودانيين إلى الخطوط الأمامية حتى تتلقى الضربات والخسائر".

المصدر: "المسيرة" + RT