إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

أصيب 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، في مخيم قلنديا شمال القدس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "إصابة 3 مواطنين، برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة".

وأوضحت الصحة في بيان، أن "إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن أدخلت لغرف العمليات، وإصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله".

المصدر: "معا"