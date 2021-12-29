إصابة فلسطينيين بقصف إسرائيلي على حدود غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s28m
أفاد مراسلنا بإصابة ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لنقاط رصدٍ للفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة..
هذا وأنهت غرفة العمليات المشتركة للفصائل تدريبات مشتركة استمرت عدة أيام، ويؤكد الخبراء أن هذه التدريبات العسكرية تعكس جهوزية الفصائل للمواجهة وتعتبر فرصة لتبادل الخبرات بينها.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.