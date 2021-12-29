إصابة فلسطينيين بقصف إسرائيلي على حدود غزة

أفاد مراسلنا بإصابة ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لنقاط رصدٍ للفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة..

هذا وأنهت غرفة العمليات المشتركة للفصائل تدريبات مشتركة استمرت عدة أيام، ويؤكد الخبراء أن هذه التدريبات العسكرية تعكس جهوزية الفصائل للمواجهة وتعتبر فرصة لتبادل الخبرات بينها.