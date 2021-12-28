سوريا.. زيادة مالية على التعويض الشهري لجرحى الحرب من قوات "الدفاع الشعبي"

وافق مجلس الوزراء السوري على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع "جريح الوطن" بزيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي.

وأقر المجلس وفق بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم قيمة الزيادة الشهرية على التعويض البالغة 20 ألف ليرة سورية، حيث زاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (70 إلى 79 بالمئة) من 110 آلاف إلى 130 ألف ليرة، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 إلى 69 بالمئة) من 80 ألفاً إلى 100 ألف.

كما أقرت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن زيادة قيمتها 20 ألفا على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتصبح قيمة هذا التعويض 140 ألف ليرة شهرياً، وستتم تغطية الزيادة لشريحة العجز الكلي من صندوق جريح الوطن.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الجاري المرسوم رقم 30 منح فيه العسكريين المتقاعدين زيادة قدرها 25 بالمئة من المعاش التقاعدي.

المصدر: سانا