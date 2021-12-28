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ميقاتي: لا نفوذ إيرانيا في لبنان وحزب الله حزب سياسي في الساحة ولا نريد الانخراط بما يجري باليمن

أخبار العالم العربي

ميقاتي: لا نفوذ إيرانيا في لبنان وحزب الله حزب سياسي في الساحة ولا نريد الانخراط بما يجري باليمن
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي
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أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن "لبنان دولة مستقلة"، لافتا إلى أنه "لا يعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان وأن "حزب الله" هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية".

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وفي مؤتمر صحفي له، قال نجيب ميقاتي: "المهم أن نعقد طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجية وعلى وجه الخصوص لتمتين علاقات لبنان مع دول الخليج وعدم الانخراط في ما يجري باليمن".

وأكمل رئيس الوزراء اللبناني:" للعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي".

المصدر: "لبنان 24"

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