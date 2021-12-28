ميقاتي: لا نفوذ إيرانيا في لبنان وحزب الله حزب سياسي في الساحة ولا نريد الانخراط بما يجري باليمن
Reuters MOHAMED AZAKIR
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أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن "لبنان دولة مستقلة"، لافتا إلى أنه "لا يعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان وأن "حزب الله" هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية".
وفي مؤتمر صحفي له، قال نجيب ميقاتي: "المهم أن نعقد طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجية وعلى وجه الخصوص لتمتين علاقات لبنان مع دول الخليج وعدم الانخراط في ما يجري باليمن".
وأكمل رئيس الوزراء اللبناني:" للعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي".
المصدر: "لبنان 24"
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