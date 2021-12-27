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لبنان يدين الهجوم على مدينة جازان السعودية

أخبار العالم العربي

لبنان يدين الهجوم على مدينة جازان السعودية
Reuters
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية "الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية في محافظة صامطة بمنطقة جازان"، الذي تسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وأكدت الخارجية في بيان "وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها"، معربة عن أسفها لـ"سقوط الضحايا والجرحى".

كما قدمت التعازي لـ"أهالي الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن مقتل شخصين في مدينة صامطة بجنوب السعودية، بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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