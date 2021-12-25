قطر تدين بشدة هجوم الحوثيين على مدينة جازان السعودية وتعتبره "عملا خطيرا ينافي كل الأعراف"
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1i7
دانت قطر "بشدة"، اليوم السبت، هجوم جماعة "أنصار الله" الحوثية على منطقة جازان السعودية، الذي تسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.
وجاء في بيان لوكالة الأنباء القطرية أن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين".
وأضاف البيان أن الدوحة "تعتبر الهجوم عملا خطيرا ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".
وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في مدينة صامطة بجنوب السعودية، مشيرا إلى أنه يحضر لعملية عسكرية أوسع ردا على الهجوم.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.