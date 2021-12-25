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واشنطن تدين هجوم الحوثيين على صامطة السعودية

أخبار العالم العربي

واشنطن تدين هجوم الحوثيين على صامطة السعودية
Reuters
جازان
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دانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون.

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وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم السبت، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تدين السفارة الأمريكية في الرياض بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في مدينة صامطة بجنوب السعودية، مشيرا إلى أنه يحضر لعملية عسكرية أوسع ردا على الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد قالت إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يساعد الحوثيين في الهجوم على مأرب، مما يؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين وإطالة أمد الحرب.

وأكدت الوزارة على أن واشنطن "ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني، وتمت مصادرة عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري".

المصدر: RT

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