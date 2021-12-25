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مصر تدين هجوما للحوثيين على السعودية

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مصر تدين هجوما للحوثيين على السعودية
Reuters
السعودية
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دانت مصر الهجوم الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية، الذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون.

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وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، عن "وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وتهديدا سافرا للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد البيان على موقف مصر الثابت من دعم السعودية "لما تتخذه من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومى بالبلدين".

وتقدمت مصر، حكومة وشعبا، بخالص التعازى والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوى الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: RT

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