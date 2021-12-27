مراسلنا: قصف صاروخي يستهدف معسكر زليكان التركي شمالي العراق (فيديو)
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أفاد مراسل RT في العراق، يوم الاثنين، بتعرض قاعدة زليكان التركية إلى قصف صاروخي شمالي العراق.
وذكر مراسلنا أن صاروخا سقط بمحيط جبل بعشيقة، وكان يستهدف معسكر زليكان الذي تتخذ منه القوات التركية مقرا لها شمالي شرق الموصل.
وأضاف أن القصف لم يسفر عن إي إصابات.
وأشار إلى أن القوات الأمنية العراقية عثرت على منصة الصواريخ في منطقة التعليم العالي شمالي الموصل.
المصدر: RT
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