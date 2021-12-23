مسلحون ينفذون سلسلة عمليات إطلاق نار تجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

نقلت شبكة "القدس الإخبارية" عن مصادر محلية قولها إن مسلحين نفذوا الليلة الماضية سلسلة عمليات إطلاق نار تجاه مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت المصادر ذاتها بأن "مقاومين استهدفوا بعملية إطلاق نار قوة للجيش الإسرائيلي في بلدة عصيرة القبلية قضاء نابلس".

وفي السياق، أطلق مسلحون النار تجاه البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب نابلس مرتين.

وفي وقت سابق تعرضت قوة من الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة بساجوت المقامة على أراضي مدينة البيرة لإطلاق نار، قبل أن يقتل الشاب محمد عيسى عباس جراء إصابته برصاصة في الظهر خلال مواجهات في مخيم الأمعري.

المصدر: شبكة "القدس الإخبارية"