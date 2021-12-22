مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء في مدينة البيرة المحاذية لمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الشاب محمد عيسى عباس (26 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في ظهره، بمدينة البيرة".

وأضافت أن "الشهيد كان قد نقل إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة، وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثرا بإصابته".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة كان يستقلها عباس من مخيم الأمعري، لدى وجوده في منطقة سطح مرحبا.

المصدر: RT + "وفا"