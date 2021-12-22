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الجعفري: لا شك في أن قطر تعرقل مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية

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الجعفري: لا شك في أن قطر تعرقل مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية
Sputnik
بشار الجعفري
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قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري إنه لا شك في أن قطر تعرقل مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية، مشيرا إلى أن سوريا ترفعت عن الألم الذي عانته مع حركة "حماس".

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وأضاف الجعفري في تصريحات لقناة "الميادين": "لم نخرج من الجامعة العربية لأننا من الدول المؤسسة لها ولم نخرج من لباسنا القومي" مؤكدا أن " دمشق لا تقبل بأن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية".

وأشار الجعفري إلى أنه" لا شك أن قطر تعرقل مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية" وتابع "يوجد انفتاح عربي على سوريا كانت ترجمته الواضحة زيارة وزير الخارجية الإماراتي".

وأكد الجعفري أن "دمشق ترفعت عن الألم الذي عانته مع حركة "حماس" ودعت الجميع إلى سوريا".

وقال الجعفري إن "سوريا أكبر من أن ترد على تصريح أي موظف سعودي من هنا أو هناك" مضيفا أن "الرياض ما تزال تطبق أجندة غير عربية وسياستها مرهونة للأجندة الغربية".

وأكد نائب وزير الخارجية السوري: "نتعامل بشكل ثنائي واعتيادي مع طاقم 14 سفارة عربية في دمشق ومن يناهض سوريا هم الأقلية".

المصدر: قناة "الميادين"+"الوطن"

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