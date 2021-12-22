أستانا.. تأكيد وحدة وسيادة الأراضي السورية

أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات أستانا ألكسندر لافرينتيف، ضرورة أن يشارك المجتمعُ الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا وفق القرار الدولي الخاص بهذا الشأن.

ودان البيان الختامي للاجتماعات تواصل الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية مع التشديد على ضرورة حفظ وحدة وسيادة سوريا واستمرار الحرب على الإرهاب.