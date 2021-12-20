مبعوث سيف القذافي يلتقي وليامز ويبحث معها الانتخابات الليبية

سلم عمر أبو شريدة مبعوث مرشح الانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافي رسالة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، حول رؤية القذافي لانتخابات الرئاسة الليبية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الرسالة التي حملها أبو شريدة تتعلق برؤية القذافي للانتخابات، فيما أكدت ستيفاني وليامز أنها "جاءت من أجل الانتخابات ولا شيء غيرها، باعتبار أن إجراءها يمثل رغبة الشعب الليبي وخريطة الطريق المدعومة دوليا".

ويبدو المشهد الليبي غامضا، قبل أقل من أسبوع على الموعد المحدد للانتخابات الليبية، وأن الأنباء متضاربة حول أمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر له وهو 24 ديسمبر الجاري، وسط تكهنات من متابعين عن أمكانية "تأجيل الانتخابات لموعد لاحق".

ناصر حاتم الملف الليبي

المصدر: RT