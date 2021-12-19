صحيفة مصرية تصحح الخبر: "المؤبد" لمحمود عزت في قضية التخابر مع "حماس"

أفاد مراسلنا في مصر بأن محكمة الجنايات، حكمت اليوم الأحد، بـ"المؤبد" للقيادي محمود عزت في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.

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وقد صححت صحيفة "الوطن" المصرية خبرا كانت قد نشرته في وقت سابق من اليوم بخصوص الحكم على محمود عزت في قضية التخابر مع "حماس" وأعلنت صدور حكم بالمؤبد.

وجاء في التصحيح الذي أجرته الصحيفة: "قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، اليوم الاحد بمعاقبة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة "الإخوان" الإرهابية، بالسجن المؤبد لإدانته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية ضد مصالح البلاد".

وأضافت الصحيفة: "ونسبت النيابة العامة للمحكوم عليه، ارتكاب جرائم الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهي حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيراني، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عنها لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، فضلا عن تلقي بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لتنظيم "الإخوان"، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وكانت المعلومات السابقة التي أوردتها صحيفة "الوطن" قبل التصحيح وجرى تداولها، تتضمن ما يلي: "أيدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، حكم الإعدام الصادر ضد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة "الإخوان" سابقا".

المصدر: RT+"الوطن" المصرية