أول شاب مغربي مصاب بالتوحد ينال الدكتوراه

أعلن محمد غاشي رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط منح أول شاب مغربي مصاب بالتوحد درجة الدكتوراه في المملكة.

وقال غاشي عبر "فيسبوك": "شاب تحدى كل الصعاب، كريم المصاب بالتوحد أول شاب مغربي توحدي ينال دكتوراه بالمغرب، لحظة تدمع العين وتفرح القلب".

وأضاف: "كريم لم ينل فقط شهادة الدكتوراه، بل أعطى درسا في الإصرار والصبر.. شكرا كريم".

وينحدر كريم بن عبد السلام من مدينة الرباط، وحصل على الدكتوراه في تخصص "العقيدة والأديان السماوية" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وفي تصريحات صحفية سابقة له، قال إنه عانى منذ بداية اكتشاف مرضه من تنمر زملائه الذين كانوا يرفضون الجلوس معه بنفس المقعد، لكنه أكد أن دعم والديه وبعض المقربين جعله يخرج من عزلته وميله لتجنب الناس.

والتوحد هو اضطراب في النمو العصبي ينجم عنه اضطراب سلوكي، يظهر للمرة الأولى في مرحلة الطفولة.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المصابين بهذا المرض في المغرب، لكن جمعيات مدنية تقدرهم بالآلاف.

المصدر: وكالات