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مكتب بينيت: ولي عهد أبو ظبي قبل دعوة رئيس الوزراء لزيارة إسرائيل

أخبار العالم العربي

مكتب بينيت: ولي عهد أبو ظبي قبل دعوة رئيس الوزراء لزيارة إسرائيل
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ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل دعوة منه لزيارة إسرائيل.

يتبع...

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