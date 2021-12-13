مكتب بينيت: ولي عهد أبو ظبي قبل دعوة رئيس الوزراء لزيارة إسرائيل
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ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل دعوة منه لزيارة إسرائيل.
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ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل دعوة منه لزيارة إسرائيل.
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