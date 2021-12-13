محمد بن زايد يستقبل نفتالي بينيت (فيديو)

استقبل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الاثنين، نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات.

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وبحث بن زايد وبينيت مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل، وذلك في إطار "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه البلدان في العام الماضي.

كما تطرق اللقاء إلى الأهمية التي يمثلها معرض "إكسبو 2020 دبي"، خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من الفرص والاطلاع على أحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول.

وأكد محمد بن زايد خلال اللقاء، على أن نهج الإمارات في علاقاتها الخارجية منذ تأسيسها يرتكز على مبادئ ثابتة من الاحترام المتبادل والتعاون وإرساء قيم التعايش والسلام، الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب.

لقاء تاريخي - استقبل ولي العهد الشيخ محمد بن زايد رئيس الوزراء نفتالي بينيت في قصره الخاص بأبوظبي 🇮🇱🇦🇪pic.twitter.com/d5YInox3K1 — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 13, 2021

وأعرب بن زايد عن أمله أن يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه المنطقة، أرض السلام ومهد الديانات السماوية التي أشرقت على العالم كله بدعوة الخير والمحبة.

من جانبه أعرب رئيس وزراء إسرائيل عن سعادته بزيارته الأولى إلى الإمارات ولقائه محمد بن زايد، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقا من "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه الجانبان.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة دعم علاقات التعاون الثنائي، والعمل المشترك، بما يعزز مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، مشيرين إلى أهمية توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة جمعاء.

المصدر: وام