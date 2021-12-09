بدءا من 22 ديسمبر.. تونس تفرض إظهار جواز التلقيح ضد كورونا

تستعد السلطات التونسية لفرض إظهار جواز التلقيح ضد فيروس كورونا لدى دخول المنشآت العمومية بدءا من 22 ديسمبر الجاري.

إقرأ المزيد

ودعت مستشارة وزير الصحة التونسي، إيناس عيادي، كل الهياكل والأماكن العمومية إلى توفير الأفراد المكلفين بالتأكد من إظهار جواز التلقيح قبل السماح للمواطنين بالدخول إليها.

وأكدت عيادي على أنه لا نية لرئاسة الحكومة ولوزارة الصحة بالتراجع عن تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021، والمتعلق بجواز التلقيح، موضحة أن هذا المرسوم يفرض إظهار الجواز الصحي قبل الدخول إلى الهياكل والأماكن العمومية، وينص على تطبيق منع الدخول إلى تلك الأماكن في حال عدم إظهاره.

يذكر أن الجواز الصحي للتلقيح هو وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس كورونا، وتسمح للشخص بالدخول إلى الأماكن والهياكل المحددة من قبل الدولة.

وبإمكان كل شخص يبلغ أو يتجاوز عمره 18 سنة وتلقى تلقيحه كاملا، تحميل جواز التلقيح على هاتفه المحمول من موقع منظومة "إيفاكس"، أو استخراجه في شكل وثيقة ورقية للاستظهار به عند الحاجة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء