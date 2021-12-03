تونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
Reuters
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أعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط يوم الجمعة أنه تم التفطن يوم الأربعاء الماضي لإصابة شاب يبلغ من العمر 23 سنة قدم إلى تونس من الكونغو على متن رحلة من اسطنبول، بمتحور "أوميكرون".
وأوضح وزير الصحة أن المعني بالأمر خضع لتحليل سريع لتقصي فيروس كورونا كانت نتيجته ايجابية.
وأضاف أنه وبعد الخضوع للتحاليل اللازمة تم التأكد من أنه مصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون".
وقال وزير الصحة أنه بعد التفطن لإصابته منذ البداية تم نقله إلى نزل خاص لإيواء المصابين حيث يخضع حاليا للحجر الصحي، معتبرا أن التفطن إلى هذه الحالة بمجرد وصوله إلى تونس يثبت أن كل الجهات على أتم الاستعداد.
المصدر: "موزاييك أف أم"
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