طائرة تابعة لأجنحة الشام تغادر بمهاجرين مينسك متوجهة إلى دمشق

أفادت بيانات مطار عاصمة بيلاروس على الإنترنت بأن طائرة إيرباص" A320" تابعة لشركة طيران أجنحة الشام السورية أقلعت اليوم الأربعاء وعلى متنها مهاجرون من مينسك إلى دمشق.

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وفي التفاصيل، أقلعت هذه الطائرة السورية من مطار مينسك الساعة 08:24 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها 96 مسافرا، متوجهة إلى العاصمة السةرية دمشق.

وفي السايق ذاته، تقوم طائرات الخطوط الجوية العراقية برحلات لإجلاء للمهاجرين العراقيين العالقين بالمنطقة منذ 18 نوفمبر. وتم في المجموع، نقل أكثر من 3 آلاف شخص إلى العراق.

وكانت أزمة الهجرة تصاعدت بشكل حاد في 8 نوفمبر على حدود بيلاروس مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا، حيث تجمع المزيد من اللاجئين منذ بداية العام.

واقترب عدة آلاف من الحدود البولندية من جانب بيلاروس، وحاول بعضهم دخول أراضي بولندا، وحطموا سياج الأسلاك الشائكة.

وفي وقت لاحق، تم إيواء حوالي ألفي شخص في مركز النقل والخدمات اللوجستية في بروزجي بالقرب من الحدود مع بولندا، حيث تمت تهيئة الظروف لإقامة مؤقتة، ويوجد هناك حوالي ألف لاجئ.

ويشير رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى وجود ما بين 2 إلى 3 آلاف لاجئ من دول الشرق الأوسط على أراضي بلاده، بالإضافة إلى المقيمين في هذا المخيم.

المصدر: تاس