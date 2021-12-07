السوريون هم اللاحقون.. إعادة 400 مهاجر عراقي إلى بلادهم من بيلاروس

غادر نحو 400 مهاجر عراقي إلى بلادهم من بيلاروس التي كانوا يأملون العبور منها إلى بولندا، فيما تستعد السلطات هناك لإعادة سوريين إلى دمشق يوم غد الأربعاء.

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وأعلنت سلطات مطار مينسك أن رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية غادرت متوجهة إلى أربيل في إقليم كردستان العراق عند الساعة 11 بتوقيت غرينيتش، وتقل الرحلة 417 مهاجرا بينهم طفلان.

وأعيد أكثر من 3000 مهاجر عراقي منذ بدء هذا النوع من الرحلات في منتصف نوفمبر، فيما بدا أن العديد منهم كان يعاني من إصابات ناجمة عن تدني درجات الحرارة في المنطقة الحدودية بين بيلاروس وبولندا.

وخيّم آلاف المهاجرين في بيلاروس على مدى أسابيع، في ظروف صعبة للغاية أحيانا، على أمل عبور الحدود البولندية لدخول الاتحاد الأوروبي.

وتتهم دول غربية بيلاروس باستقدام مهاجرين معظمهم من دول الشرق الأوسط إلى حدود الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي فرضها التكتل على مينسك.

ونفت بيلاروس هذه الاتهامات، وانتقدت الاتحاد الأوروبي على رفضه استقبال المهاجرين.

المصدر: "أ ف ب"