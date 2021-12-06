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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع ترحيل مهاجرين في بولندا

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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع ترحيل مهاجرين في بولندا
Reuters
أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي - أرشيف
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قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "بعدم جواز طرد مهاجرين مقيمين في بولندا تقدموا بطلبات لمنع ترحيلهم إلى بيلاروس".

وأشارت الخدمة الصحفية للمحكمة إلى أنه "في معظم الطلبات، ذكر المدعون أنهم موجودون في الأراضي البولندية وطلبوا عدم طردهم إلى بيلاروس".

وأضاف: "طبقت المحكمة القاعدة 39 من أحكام التدابير المؤقتة، وحكمت بعدم جواز طرد المتقدمين من بولندا إذا كانوا موجودين بالفعل على الأراضي البولندية".

وأوضح البيان أن "المحكمة تلقت 47 طلبا لتطبيق تدابير مؤقتة من 198 مهاجرا، أشاروا إلى أنهم موجودون في الأراضي البولندية وطلبوا الحماية الدولية".

المصدر: "تاس"

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