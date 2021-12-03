المنقوش: نفتقر لتقنيات ضبط الهجرة ويجب وقفها احتراما لحقوق الإنسان

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن هناك حاجة لوقف الهجرة على الحدود الجنوبية لبلادها، وأشارت إلى صعوبة السيطرة على آلاف الكيلومترات في الصحراء المتاخمة لتشاد.

وفي حديث عبر الإنترنت في منتدى "حوارات المتوسط" ​​المنعقد في روما، قالت المنقوش إنه "كان هناك حديث حول حجم الأموال التي يجب منحها لليبيا لوقف الهجرة غير النظامية، لكن هذا لم يساعد في الماضي ولن يساعد في المستقبل".

وأضافت أنه وبدلا من ذلك "نحتاج لوقف المهاجرين على الحدود الجنوبية احتراما لحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن بلادها تفتقر إلى التقنيات لضبط الهجرة "بسبب صعوبة السيطرة على آلاف الكيلومترات في الصحراء المتاخمة لتشاد".

ووصفت مشكلة المهاجرين بأنها "معقدة للغاية" وطالبت "الدول الأخرى بألا تنقل المشكلة إلى ليبيا، وألا توجه أصابع الاتهام نحونا كدولة تنتهك حقوق الإنسان".

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وأضافت: "لقد سئمنا الحديث عن حلول سطحية فقط"، وأشارت إلى أن "هناك أيضا ضحايا بين المهاجرين في قناة المانش الانجليزية"، وتساءلت: عما "إذا كانت دول أخرى، تعد من بين أكثر الدول استقرارا في العالم، فشلت في منع تدفق المهاجرين، فكيف يمكن لليبيا أن تنجح في ذلك؟".

وقالت إن بلادها "ليست وجهة نهائية للمهاجرين، فنحن دولة عبور ، وأحيانا يأتي المهاجرون من دول أكثر سلاما من بلادنا، وهم يعرفون على أية حال، الوضع الذي يجدون فيه أنفسهم معنا... نحتاج الى تأمين الحدود الجنوبية لبلادنا لوقف تدفقات الهجرة عبر ليبيا".

المصدر: وكالة الأنباء الليبية