مصرع أكثر من 75 مهاجرا قبالة ليبيا

أعلن المكتب المحلي للمنظمة الدولية للهجرة مصرع أكثر من 75 مهاجرا كانوا متجهين إلى أوروبا على متن قارب في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة الدولية: "وفقا لما أفاد 15 ناجيا أنقذهم صيادون ونقلوا إلى مدينة زوارة، غرق أكثر من 75 مهاجرا غادروا ليبيا الأربعاء الماضي".

وأضافت: "لقي أكثر من 1.3 ألف شخص حتفهم في المتوسط خلال العام الجاري".

وتحولت ليبيا عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي إلى نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر المتوسط.

المصدر: "نوفوستي"