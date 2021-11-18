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بالصور.. البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين

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بالصور.. البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين
Reuters AYMAN AL-SAHILI
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تمكن حرس السواحل الليبية من إنقاذ 191 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي وآخر خشبي.

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وفور تلقي نداء استغاثة، تم تحريك زورق تابع لحرس السواحل من منطقة أوباري، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بعملية الإنقاذ.

بالصور.. البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين
بالصور.. البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين


وفور إتمام هذه العملية، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وجرى نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمتابعة إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

بالصور.. البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين

بالصور.. البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين

بالصور.. البحرية الليبية تنقذ عشرات المهاجرين

المصدر: RT

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