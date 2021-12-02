اليمن.. قوات هادي تعلن إحباط محاولة لتسلل الحوثيين في صعدة

أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن إحباطها محاولة لتسلل الحوثيين عبر جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.

وقال قائد "ألوية الصقور" العميد أحمد القطريفي، إن "قوات الجيش في جبهة آل ثابت تصدت لعميلة تسلل والتفاف قامت بها مجاميع من عناصر التمرد والإرهاب الحوثي على مواقع الجيش المحاذية لسوق آل ثابت المركزي".

وأشار في حديث لوكالة "سبأ" الحكومية أن "العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد من تحالف دعم الشرعية وأسفرت عن سقوط عدد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح".

من جهتها أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن قصفا صاروخيا سعوديا استهدف صباح اليوم مديرية شدا في محافظة صعدة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح بليغة.

ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف العربي بوقت سابق من اليوم، شن "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة" في مدينة صعدة وغارة أخرى في العاصمة صنعاء.

المصدر: وكالات