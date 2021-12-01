آخر المستجدات حول "كوفيد-19" في مصر وتفاصيل عن الإجراءات الاحترازية المتخذة

كشف خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، القائم بأعمال وزير الصحة، عن تفاصيل الحالة الوبائية لفيروس كورونا دوليا ومحليا.

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وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، عرض خالد عبد الغفار ملف أنواع متحورات فيروس كورونا، والوضع الوبائي لمتحور "أوميكرون"، ومدى انتشاره دوليا، وأهم تصريحات وتوصيات منظمة الصحة العالمية عن هذا المتحور، وقدرة اللقاحات على مواجهته، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للحد من دخول المتحور أراضيها.

وأكد وزير التعليم أنه "لم تثبت إصابة أي شخص بمتحور "أوميكرون" في مصر حتي الآن"، مستعرضا الإجراءات الوقائية سريعة التدخل في البلاد، والتي تضمنت إيقاف الرحلات المباشرة من وإلى جنوب إفريقيا، وتنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل "PCR IDNow" للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون"، وفي حالة إيجابية التحليل، يتم التأكيد باستخدام اختبارالـ"PCR" المعتاد، وعمل التتبع الجيني للفيروس بالمعامل المركزية، وتحويل الحالة إلى مستشفى الحميات للعزل، وإعادة التحليل بعد 7 أيام في حالة عدم وجود أعراض، أو بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض، بما لا يقل عن 7 أيام من بداية اكتشاف الحالة، وفي حالة سلبية التحليل يلتزم القادم من تلك الدول بالعزل المنزلي الذاتي لمدة سبعة أيام، ثم إجراء تحليل "PCR"، وإذا كانت النتيجة سلبية تستمر متابعة الحالة لمدة 7 أيام أخرى باقي فترة حضانة المرض، وفي حالة إيجابية التحليل الأخير يتم عزل الحالة وفقا للإجراءات المذكورة.

وعرض القائم بأعمال وزير الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية بمصر، والموقف الحالي لحركة الإشغال بمستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات ضد فيروس كورونا ، أسترازينيكا، وسينوفاك، وساينوفاك-فاكسيرا، وسينوفارم، وجونسون أند جونسون، وسبوتنك V، وفايزر- بيونتيك، وموديرنا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المواد الخام للتصنيع المحلي واللقاحات تامة الصنع بلغ 88.176.060 جرعة لقاح، لافتا إلى استقبال شحنة جديدة من لقاح "فايزر" يوم 27 نوفمبر تضمنت 3.892.590 جرعة لقاح.

المصدر: RT