مستشار السيسي الصحي: "أوميكرون" سيصل إلى مصر بنسبة 100% ولا نزال في وسط البحر

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في مصر، ولكنه "هييجي مصر بنسبة 100%".

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وخلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، أوضح محمد عوض تاج الدين أن "متحور أوميكرون لم يدخل مصر حتى هذه اللحظة، وأن مسألة دخوله أو عدم دخوله، قضية لا يجب أن تشغلنا كثيرا، لأن هذا المتحور سيدخل مصر خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدا أن "أوميكرون هييجي مصر بنسبة 100%، ونعمل على تقليل الإصابة به قدر الإمكان".

وأشار تاج الدين إلى أن"فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، لديه القدرة على التحور والتغير باستمرار، وذلك من أجل أن يستطيع التعامل مع مقاومة الجسم"، لافتا إلى أن "المتحور الجديد "أوميكرون"، بدأ يرصد في الكثير من الدول حول العالم، وخاصة دول أوروبا.

وبين أنه "لا توجد معلومات كاملة عن متحور أوميكرون .. وهناك دراسة للمتحور الجديد، لتحديد كيفية التعامل معه الفترة المقبلة، وكافة المعلومات حول المتحور الجديد احتمالية، كما أنه من المهم العمل على إبعاد فرص وصوله بشكل كبير، وكذا بحث حجم انتشاره ورصد مدى فاعلية اللقاحات تجاهه".

وقال موضحا: "لا يُعرف حتى الآن غير وجود المتحور نفسه، بينما تدرس اللجان الفنية حاليا سلوكيات هذا الفيروس وكيفية التعامل معه، وكل المعلومات المتداولة بشأن المتحور الجديد تسير في فلك الاحتمالات، سواء بشأن حجم انتشاره أو قوة تأثيره، وحالة الفزع الناجمة عن المتحور الجديد مبررة في ظل التعامل مع مجهول".

ودعا مستشار السيسي الصحي إلى "عدم الهلع من هذا المتغير"، مشيرا إلى أن مصر لا تزال في الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا، وأن هناك حالات متفاوتة بين بسيطة وقوية ويتم التعامل معها، وأضاف: "لا نزال في وسط البحر، وكل ما علينا الترقب والاحتراز".

المصدر: "الوطن"