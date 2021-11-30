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الصحة المصرية تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بمتحور "أوميكرون" على طائرة إثيوبية

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بمتحور
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
طائرة - مطار القاهرة
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أعلن حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أن الأحاديث عن اكتشاف شخصين مصابين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا على متن طائرة قادمة من إثيوبيا "ليست صحيحة".

وفي تصريح لقناة "ON" المصرية قال عبد الغفار: "لا يمكن منع دخول متحور أوميكرون ولكن الأهم من ذلك اكتشافه وتحجيمه".

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وتعليقا على وجود شخصين مصابين بالمتحور على طائرة إثيوبية، أكد أن هذه الأحاديث "شائعات وليست صحيحة".

وأضاف أن "القادمين من جنوب إفريقيا ترانزيت يخضعون للحجر الصحي والفحص الطبي وإذا ثبتت إصابتهم بكورونا يغادرون إلى بلادهم".

من جهة أخرى، أكد "ألا تغيير في موعد تطبيق منع المواطنين غير المطعمين من دخول المؤسسات الحكومية"، موضحا أنه سيتم فتح موقع تلقي اللقاح لتسجيل الأطفال من سن 12-15 سنة خلال ساعات.

المصدر: "اليوم السابع" 

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